Захватчик очень боится наших воинов, и правильно делает: СБУ обнародовала перехваченный разговор перепуганного оккупанта

Судя по разговору, дела у российских захватчиков в Украине плохи.

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“Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори", - просит оккупант в перехваченном СБУ разговоре.

"Что ж, “никому не гавари" не вышло. Слушайте, комментируйте и распространяйте это видео. Потому что оно о том, что захватчик очень боится наших воинов. И правильно делает!" - указали в СБУ.

Дополнение

В Службе безопасности Украины обнародовали перехваченный разговор, где российскому окупанту жена рассказывает о "новой" жизни под санкциями.

Также СБУ обнародовала аудиозапись перехваченного разговора российского оккупанта с матерью, которая жалуется на последствия санкций против России.