Ціни в росії ростуть, як у казці: СБУ "підслухала", як окупант з матір'ю обговорюють санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови російського окупанта з матір'ю, яка скаржиться на наслдіки санкцій проти росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
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“Ціни ростуть, як у казці. Баби купують унітази, то вони по 43 тисячі! З валютою Ощадбанк не працює: санкції скрізь”, - бідкається матір російського окупанта своєму сину.
Із перехопленої розмови СБУ зрозуміло, що місячної зарплати російського загарбника вистачить хіба що на те, щоб придбати унітаз.
Але навіть така реальність не тверезить промиті пропагандою мізки. Тож мати окупанта цитує російські ЗМІ, які говорять що “кільце навколо України стискається і все нормально”.
За словами СБУ, жінка – яскрава представниця тих росіянок, які вірять казкам путіна та хочуть, щоб їхні сини катували бандерівців.
Син, який вже встиг зрозуміти різницю між рашистською пропагандою і реальним життям, тільки й спромігся на: “Та ну, не. Это все пи*добольный ящик”.
Нагадаємо
Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови російських окупантів про пияцтво і дезертирство.