Найсиніша армія світу: СБУ виклала запис розмови окупантів про пияцтво
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови російських окупантів про пияцтво і дезертирство. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
“Війська рф - найСИНІша армія світу. Принаймні так про своїх “колег” каже один із путінських загарбників”, - ідеться у повідомленні.
За словами окупанта, “это конченная организация: все бухие, все синие (...) Гарахин синий, Золотской – синий, командир полка синий”.
У такій відвертій манері російський окупант не лише розповідає про ситуацію у своєму підрозділі, але й зізнається у планах на дезертирство.
"Прийняв рішення “*ашити” разом з пораненим старшиною та призовниками, яких “тут нет” і яких терміново евакуюють через загрозу ракетного удару", — цитує слова загарбника СБУ.
Російський солдат також сказав, що ще менше довіри викликає у нього командир полка.
"Мало того, що той завжди “синій”, то ще й у полку чи не найбільша кількість полонених, а з 60 танків залишилося 18”, — ідеться у повідомленні.
Росіянин дивується, за що командиру достроково вручили звання полковника і героя рф.
Нагадаємо
Деморалізовані російські окупанти замість того, щоб продовжувати воювати, здаються українським фермерам.