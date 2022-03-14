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Самая синяя армия мира: СБУ выложила запись разговора оккупантов о пьянстве

Киев • УНН

 • 330766 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись перехваченного разговора российских оккупантов о пьянстве и дезертирстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

“Войска рф - самая синяя армия мира. По крайней мере так о своих “коллегах” говорит один из путинских захватчиков”, - говорится в сообщении.

По словам оккупанта, “это конченная организация: все бухие, все синие (...) Гарахин синий, Золотской - синий, командир полка синий”.

В такой откровенной манере российский оккупант не только рассказывает о ситуации в своем подразделении, но и признается в планах на дезертирство.

"Принял решение “*ашити” вместе с раненым старшиной и призывниками, которых “здесь нет” и которых срочно эвакуируют из-за угрозы ракетного удара", — цитирует слова захватчика СБУ.

Российский солдат также сказал, что еще меньше доверия вызывает у него командир полка.

"Мало того, что тот всегда “синий”, так еще и в полку едва ли не наибольшее количество пленных, а с 60 танков осталось 18”, — говорится в сообщении.

Россиянин удивляется, за что командиру досрочно вручили звание полковника и героя рф.

Напомним

Деморализованные российские оккупанты вместо того, чтобы продолжать воевать, сдаются украинским фермерам.

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