"Одна из лучших армий мира": российские оккупанты сдаются украинским фермерам

Детали

"Покажите это видео Путину! Его “одна из лучших армий мира” скрывается в украинских лесах и селах. А деморализованные российские воины выбирают для себя лучший вариант - сдаться украинскому фермеру с вилами, чем продолжать бессмысленную войну с Украиной", — написали в СБУ.

Пленные россияне рассказывают о военных преступлениях своей же армии, убийствах и ограблениях мирного населения. Они призывают своих соотечественников не верить российской пропаганде и ни за что не ехать воевать в Украину.



Напомним

В Сумах военные Вооруженных сил Украины захватили российский парадный танк.