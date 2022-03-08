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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1569 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Сумах українські військові захопили парадний танк окупантів

У Сумах українські військові захопили парадний танк окупантів

Київ • УНН

 • 176527 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. У Сумах військові Збройних сил України захопили російський парадний танк. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України.

Деталі

Танк не пошкоджений, на ньому майорів російський прапор.

"За день друга, але вже жива – це хоч жива машина. Кинули. Перша підірвана, друга кинута... Такий у Москві на параді був. Прямо з параду! Той, що був, уже без вежі лишився, а цей нормальний", — сказав один із бійців ЗСУ.

На відео є нецензурна лексика 18+.

Нагадаємо

На Суми російські окупанти скинули авіабомби. Внаслідок цього було розбомблено житлові будинки. Також є загиблі, серед них - діти.

Українські Національні Новини

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