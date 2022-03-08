Авіабомбардування в Сумах: є загиблі, серед яких - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. На Суми і Сумський район російські окупанти скинули авіабомби. Внаслідок цього було розбомблено житлові будинки, є загиблі, серед яких - діти. Про це у відеозверненні щодо підсумків 7 березня повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.
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"В Сумській області було дуже неспокійно... Втрати були й серед наших тероборонівців: дали наші хлопці бій цілій колоні ворожої техніки, їхній автомобіль було розстріляно, є поранені та, на жаль, чотири молодих хлопці загинули в нерівному бою з російськими військовими", - повідомив він.
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Живицький наголосив, що ввечері відбувся авіаналіт.
"Відбувалось авіабомбардування передмість міста Суми. Було розбомблено житлові будинки в деяких населених пунктах. І просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим потраплянням знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти. І лік загиблих іде вже - більше ніж 10 осіб", - розповів він.
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