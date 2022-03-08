Авіабомбардування в Сумах: є загиблі, серед яких - діти

Цитата

"В Сумській області було дуже неспокійно... Втрати були й серед наших тероборонівців: дали наші хлопці бій цілій колоні ворожої техніки, їхній автомобіль було розстріляно, є поранені та, на жаль, чотири молодих хлопці загинули в нерівному бою з російськими військовими", - повідомив він.

Деталі

Живицький наголосив, що ввечері відбувся авіаналіт.

"Відбувалось авіабомбардування передмість міста Суми. Було розбомблено житлові будинки в деяких населених пунктах. І просто майже в центрі міста Суми, на вулиці Роменській, було бомбовим потраплянням знищено кілька будинків. Повністю стерто з лиця землі. Це приватні будинки. Є загиблі. На жаль, є загиблі діти. І лік загиблих іде вже - більше ніж 10 осіб", - розповів він.

Нагадаємо

Ворог знищив будинок у селі Битиця.