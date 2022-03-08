Авиабомбардировки в Сумах: есть погибшие, среди которых - дети

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"В Сумской области было очень неспокойно. Потери были и среди наших теробороновцев: дали наши ребята бой целой колонне вражеской техники, их автомобиль был расстрелян, есть раненые и, к сожалению, четыре молодых парня погибли в неравном бою с российскими военными", - сообщил он.

Детали

Живицкий отметил, что вечером произошел авианалет.

"Происходили авиабомбардировки пригородов города Сумы. Были разбомблены жилые дома в некоторых населенных пунктах. И просто почти в центре города Сумы, на улице Роменской, было бомбовым попаданием уничтожено несколько домов. Полностью стерто с лица земли. Это частные дома. Есть погибшие. К сожалению, есть погибшие дети. И счет погибших идет уже - более 10 человек", - рассказал он.

Напомним

Враг уничтожил дом в селе Битиця.