Ворожі літаки почали бомбити житлові квартали у Сумах та Охтирці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Ворожі російські літаки 7 березня почали бомбити житлові квартали у Сумах та Охтирці. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.
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Ворог знищив будинок у селі Битиця. Інформація про загиблих та поранених постійно оновлюється. Водночас рятувальники розбирають завали та ліквідують пожежі. Медики теж виконують свою роботу.
"Отак насправді виглядає "рускій мір". Ми не пробачимо цього ніколи!", – написав Живицький.
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