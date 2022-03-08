Вражеские самолеты начали бомбить жилые кварталы в Сумах и Ахтырке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Вражеские российские самолеты 7 марта начали бомбить жилые кварталы в Сумах и Ахтырке. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Враг уничтожил дом в селе Битиця. Информация о погибших и раненых постоянно обновляется. В то же время спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожары. Медики тоже выполняют свою работу.
"Так на самом деле выглядит "русский мир". Мы не простим этого никогда!", - написал Живицкий.
Напомним
В боях за Киев погибли два студента педагогического университета.