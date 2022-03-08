Вражеские самолеты начали бомбить жилые кварталы в Сумах и Ахтырке

Детали

Враг уничтожил дом в селе Битиця. Информация о погибших и раненых постоянно обновляется. В то же время спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожары. Медики тоже выполняют свою работу.

"Так на самом деле выглядит "русский мир". Мы не простим этого никогда!", - написал Живицкий.

Напомним

В боях за Киев погибли два студента педагогического университета.