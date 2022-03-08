У боях за Київ загинули два студенти педагогічного університету
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У боях за Київ загинули студенти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Винниченка Олександр Кінша та Іван Гушан. Про це повідомив ректор університету Євген Соболь, передає УНН.
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Герої були студентами 3 курсу факультету фізичного виховання. Обидва хлопці родом з села В'юнки Новоукраїнського району. Раніше були учасниками АТО.
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