У Київській області снаряд упав на територію "Макарівського хлібзаводу": 13 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Київській області, снаряд упав на територію ДП "Макарівський хлібозавод", з-під завалів дістали тіла 13 людей, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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"7 березня у місті Макарів внаслідок авіаудару сталося потрапляння снаряду на територію ДП "Макарівський хлібозавод" (не експлуатується).
Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих осіб", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією всього перебувало на території заводу близько 30 осіб.