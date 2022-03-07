В Киевской области снаряд упал на территорию "Макаровского хлебзавода": 13 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киевской области, снаряд упал на территорию ГП "Макаровский хлебозавод", из-под завалов извлечены тела 13 человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
"7 марта в городе Макаров в результате авиаудара произошло попадание снаряда на территорию ГП "Макаровский хлебозавод" (не эксплуатируется).
Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших лиц", - говорится в сообщении.
По предварительной информации всего находилось на территории завода около 30 человек.