В Киевской области снаряд упал на территорию "Макаровского хлебзавода": 13 человек погибли

Детали

"7 марта в городе Макаров в результате авиаудара произошло попадание снаряда на территорию ГП "Макаровский хлебозавод" (не эксплуатируется).

Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших лиц", - говорится в сообщении.

По предварительной информации всего находилось на территории завода около 30 человек.