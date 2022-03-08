В боях за Киев погибли два студента педагогического университета
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В боях за Киев погибли студенты Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Винниченко Александр Кинша и Иван Гушан. Об этом сообщил ректор университета Евгений Соболь, передает УНН.
Детали
Герои были студентами 3 курса факультета физического воспитания. Оба парня родом из села вьюнки Новоукраинского района. Ранее были участниками АТО.
Напомним
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