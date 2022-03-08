В боях за Киев погибли два студента педагогического университета

Детали

Герои были студентами 3 курса факультета физического воспитания. Оба парня родом из села вьюнки Новоукраинского района. Ранее были участниками АТО.

Напомним

В Киевской области снаряд упал на территорию "Макаровского хлебзавода": 13 человек погибли.