В Сумах украинские военные захватили парадный танк оккупантов

Детали

Танк не поврежден, на нем развевался российский флаг.

"За день вторая, но уже живая - это хоть живая машина. Бросили. Первая взорванная, вторая брошенная. Такой в Москве на параде был. Прямо с парада! Тот, что был, уже без башни остался, а этот нормальный", — сказал один из бойцов ВСУ.

На видео есть нецензурная лексика 18+.

Напомним

На Сумы российские оккупанты сбросили авиабомбы. В результате были разбомблены жилые дома. Также есть погибшие, среди них - дети.