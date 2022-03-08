В Сумах украинские военные захватили парадный танк оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Сумах военные Вооруженных сил Украины захватили российский парадный танк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
Детали
Танк не поврежден, на нем развевался российский флаг.
"За день вторая, но уже живая - это хоть живая машина. Бросили. Первая взорванная, вторая брошенная. Такой в Москве на параде был. Прямо с парада! Тот, что был, уже без башни остался, а этот нормальный", — сказал один из бойцов ВСУ.
На видео есть нецензурная лексика 18+.
Напомним
На Сумы российские оккупанты сбросили авиабомбы. В результате были разбомблены жилые дома. Также есть погибшие, среди них - дети.