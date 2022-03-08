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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 60078 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 125529 перегляди

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"Одна з найкращих армій світу": російські окупанти здаються українським фермерам

"Одна з найкращих армій світу": російські окупанти здаються українським фермерам

Київ • УНН

 • 225091 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Деморалізовані російські окупанти замість того, щоб продовжувати воювати, здаються українським фермерам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

"Покажіть це відео Путіну! Його “одна з кращих армій світу” ховається в українських лісах і селах. А деморалізовані російські вояки обирають для себе кращий варіант - здатися українському фермеру з вилами, ніж продовжувати беззмістовну війну з Україною", — написали в СБУ.

Полонені росіяни розповідають про військові злочини своєї ж армії, вбивства та пограбування мирного населення. Вони закликають своїх співвітчизників не вірити російській пропаганді та нізащо не їхати воювати в Україну.

Нагадаємо

У Сумах військові Збройних сил України захопили російський парадний танк.

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