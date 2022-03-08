"Одна з найкращих армій світу": російські окупанти здаються українським фермерам

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"Покажіть це відео Путіну! Його “одна з кращих армій світу” ховається в українських лісах і селах. А деморалізовані російські вояки обирають для себе кращий варіант - здатися українському фермеру з вилами, ніж продовжувати беззмістовну війну з Україною", — написали в СБУ.

Полонені росіяни розповідають про військові злочини своєї ж армії, вбивства та пограбування мирного населення. Вони закликають своїх співвітчизників не вірити російській пропаганді та нізащо не їхати воювати в Україну.



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У Сумах військові Збройних сил України захопили російський парадний танк.