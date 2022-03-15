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Цены в россии растут, как в сказке: СБУ "подслушала", как оккупант с матерью обсуждают санкции

Киев • УНН

 • 163036 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись перехваченного разговора российского оккупанта с матерью, которая жалуется на последствия санкций против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

“Цены растут, как в сказке. Бабы покупают унитазы, так они по 43 тысячи! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде”, - жалуется мать российского оккупанта своему сыну.

Из перехваченного разговора СБУ понятно, что месячной зарплаты российского захватчика хватит разве что на то, чтобы приобрести унитаз.

Но даже такая реальность не отрезвляет промытые пропагандой мозги. Поэтому мать оккупанта цитирует российские СМИ, которые говорят что "кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально”.

По словам СБУ, женщина - яркая представительница тех россиянок, которые верят сказкам путина и хотят, чтобы их сыновья пытали бандеровцев.

Сын, уже успевший понять разницу между рашистской пропагандой и реальной жизнью, только и удосужился на: “Та ну, не. Это все пи*добольный ящик".

Напомним

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись перехваченного разговора российских оккупантов о пьянстве и дезертирстве.

Украинские Национальные Новости

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