"Гарних новин нема. Тільки біль і сльози": російським окупантам дружини розповідають про "нове життя" під санкціями

Цитата

"ВТБ под санкциями, "Альфа" под санкциями, никакие приложения не работают и нельзя оплачивать с телефона. Можно только снять зарплату в банкомате. И с кредиткой какая-то херня: деньги еще есть, а пишут: недостаточно средств".

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Також дружина говорить, що на картці – тільки стандартна заробітна плата, без обіцяних доплат. Тому окупант обіцяє, що скоро повернеться додому, звільниться з війська і знайде собі "нормальну роботу".

Та дружина не вельми цьому вірить, бо подрузі чоловік написав, що "в Україні справжнє чистилище і живими повернуться не всі".

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