"Гарних новин нема. Тільки біль і сльози": російським окупантам дружини розповідають про "нове життя" під санкціями
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Незважаючи на тотальну пропаганду Кремля, у росіян закінчилися хороші новини. У Службі безпеки України оприлюднили перехоплену розмову, де російському окупанту дружина розповідає про "нове" життя під санкціями, передає УНН із посиланням на СБУ.
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"ВТБ под санкциями, "Альфа" под санкциями, никакие приложения не работают и нельзя оплачивать с телефона. Можно только снять зарплату в банкомате. И с кредиткой какая-то херня: деньги еще есть, а пишут: недостаточно средств".
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Також дружина говорить, що на картці – тільки стандартна заробітна плата, без обіцяних доплат. Тому окупант обіцяє, що скоро повернеться додому, звільниться з війська і знайде собі "нормальну роботу".
Та дружина не вельми цьому вірить, бо подрузі чоловік написав, що "в Україні справжнє чистилище і живими повернуться не всі".
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