Нас обдурило наше керівництво: полонені строковики РФ розповіли, як дізналися про вторгнення в Україну

Цитата

“Через 2 місяці служби в полку нас відправляють на навчання. З 3 по 24 лютого у нас проходили навчальні дії в Курській і Бєлгородській області. Під кінець навчань у мене в голові і моїх товаришів склалися деякі факти того, що щось не так відбувається... 23 лютого було маркування нашої техніки. Це одне з позначень, щоб в бою можна було не сплутати своїх. Я запитав: для чого все це потрібно? Мені старший офіцер відповів, що ми готуємо техніку до бойових дій. Я не вірив у це...",- розповів єфрейтор Польщиков Микола Валентинович.

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За словами полоненого, на момент, коли стало зрозуміло, для чого російських солдатів везуть в Україну, Польщиков і його товариші по службі прийшли до думки, що строковики не воюють, тому вони не повірили в те, що їм сказали старші за званням.

"24 лютого ми виставили величезну колону, і ввечері через 4 дні, під обманом нашого командування ми опинилися на території України під містом Ромни (Сумська область - ред.). Ми стояли там 5 днів, ми розбили свій табір і чекали додаткове харчування і паливо, щоб заправити свою техніку. І ось через 5 днів ми дізналися, що колона з паливом під'їжджає до нас. Ми поїхали її зустрічати. Нас почали обстрілювати. В ході обстрілів я отримав поранення і побачив багато наших убитих людей. Багато поранених. Наші медики, фельдшери швидко евакуювали мене та інших поранених під містом Ромни, де був табір. Поки нас лікували, я дізнався інформацію, що разом з колоною рухалася ще колона танків. І з 62 танків прибули тільки 16. Це говорить про те, що війна тут правда є. Це великі втрати для нас. Ми серйозно програємо. Було багато "двухсотих". Мені 20 років і я бачив реальні трупи", - продовжив розповідь полонений.

Строковик розповів, що в момент, коли колона повинна була повернутися в Росію, почався авіаудар. У колоні, в якій знаходився Польщиков, було близько 150 строковиків-солдатів.

Єфрейтор розповів, що він разом з товаришами по службі і фельдшером їхали в кінці колони, і відстали від неї. За його словами, їх же командування їх кинуло. Польщиков потрапив під обстріл і був оточений з усіх боків 7 березня. Того ж дня він потрапив у полон.

Додамо

Кількість постраждалих в Україні з початку російського вторгнення, 24 лютого, становить за попередніми оцінками 18 мільйонів осіб.