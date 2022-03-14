Нас обдурило наше керівництво: полонені строковики РФ розповіли, як дізналися про вторгнення в Україну

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59702 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 124541 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 151610 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 202593 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 196252 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 184540 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 156970 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118352 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110636 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 331620 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 51271 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 53493 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 43139 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 49697 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 44683 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 206981 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 331619 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 589571 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 531626 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 730637 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 58305 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99128 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126307 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 148931 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162127 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Нас обдурило наше керівництво: полонені строковики РФ розповіли, як дізналися про вторгнення в Україну

Нас обдурило наше керівництво: полонені строковики РФ розповіли, як дізналися про вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 190388 перегляди

КИЕВ. 14 березня. УНН. Полонені російські солдати-строковики на брифінгу розповіли про те, що в ніч перед війною їхні командири вперше повідомили їм про участь у бойових діях на території України, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Через 2 місяці служби в полку нас відправляють на навчання. З 3 по 24 лютого у нас проходили навчальні дії в Курській і Бєлгородській області. Під кінець навчань у мене в голові і моїх товаришів склалися деякі факти того, що щось не так відбувається... 23 лютого було маркування нашої техніки. Це одне з позначень, щоб в бою можна було не сплутати своїх. Я запитав: для чого все це потрібно? Мені старший офіцер відповів, що ми готуємо техніку до бойових дій. Я не вірив у це...",- розповів єфрейтор Польщиков Микола Валентинович.

Деталі

За словами полоненого, на момент, коли стало зрозуміло, для чого російських солдатів везуть в Україну, Польщиков і його товариші по службі прийшли до думки, що строковики не воюють, тому вони не повірили в те, що їм сказали старші за званням.

"24 лютого ми виставили величезну колону, і ввечері через 4 дні, під обманом нашого командування ми опинилися на території України під містом Ромни (Сумська область - ред.). Ми стояли там 5 днів, ми розбили свій табір і чекали додаткове харчування і паливо, щоб заправити свою техніку. І ось через 5 днів ми дізналися, що колона з паливом під'їжджає до нас. Ми поїхали її зустрічати. Нас почали обстрілювати. В ході обстрілів я отримав поранення і побачив багато наших убитих людей. Багато поранених. Наші медики, фельдшери швидко евакуювали мене та інших поранених під містом Ромни, де був табір. Поки нас лікували, я дізнався інформацію, що разом з колоною рухалася ще колона танків. І з 62 танків прибули тільки 16. Це говорить про те, що війна тут правда є. Це великі втрати для нас. Ми серйозно програємо. Було багато "двухсотих". Мені 20 років і я бачив реальні трупи", - продовжив розповідь полонений.

Строковик розповів, що в момент, коли колона повинна була повернутися в Росію, почався авіаудар. У колоні, в якій знаходився Польщиков, було близько 150 строковиків-солдатів.

Єфрейтор розповів, що він разом з товаришами по службі і фельдшером їхали в кінці колони, і відстали від неї. За його словами, їх же командування їх кинуло. Польщиков потрапив під обстріл і був оточений з усіх боків 7 березня. Того ж дня він потрапив у полон.

Додамо

Кількість постраждалих в Україні з початку російського вторгнення, 24 лютого, становить за попередніми оцінками 18 мільйонів осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,602.10
Золото
$3,146.72
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.33