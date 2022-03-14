Нас обмануло наше руководство: пленные срочники РФ рассказали, как узнали о вторжении в Украину

Цитата

“Через 2 месяца службы в полку нас отправляют на учения. С 3 по 24 февраля у нас проходили учебные действия в Курской и Белгородской области. Под конец учений у меня в голове и моих товарищей сложились некоторые факты того, что что-то не так происходит… 23 февраля была маркировка нашей техники. Это одно из обозначений, чтобы в бою можно было не спутать своих. Я спросил: для чего все это нужно? Мне старший офицер ответил, что мы готовим технику к боевым действиям. Я не верил в это…”, - рассказал ефрейтор Польщиков Николай Валентинович.

Детали

По словам пленного, на момент, когда стало понятно, для чего российских солдат везут в Украину, Польщиков и его сослуживцы пришли к мнению, что срочники не воюют, поэтому они не поверили в то, что им сказали старшие по званию.

“24 февраля мы выставили огромную колонну, и вечером через 4 дня, под обманом нашего командования мы оказались на территории Украины под городом Ромны (Сумская область - ред.). Мы стояли там 5 дней, мы разбили свой лагерь и ждали дополнительное питание и топливо, чтобы заправить свою технику. И вот через 5 дней мы узнали, что колонна с топливом подъезжает к нам. Мы поехали ее встречать. Нас начали обстреливать. В ходе обстрелов я получил ранение и увидел много наших убитых людей. Много раненых. Наши медики, фельдшеры быстро эвакуировали меня и других раненых под городом Ромны, где был лагерь. Пока нас лечили, я узнал информацию, что вместе с колонной двигалась еще колонна танков. И из 62 танков прибыли только 16. Это говорит о том, что война здесь правда есть. Это большие потери для нас. Мы серьезно проигрываем. Было много “двухсотых”. Мне 20 лет и я видел реальные трупы”, - продолжил рассказ пленный.

Срочник рассказал, что в момент, когда колонна должна была вернуться в Россию, начался авиаудар. В колонне, в которой находился Польщиков, было около 150 срочников-солдат.

Ефрейтор рассказал, что он вместе с сослуживцами и фельдшером ехали в конце колонны, и отстали от нее. По его словам, их же командование их кинуло. Польщиков попал под обстрел и был окружен со всех сторон 7 марта. В тот же день он попал в плен.

Добавим

Количество пострадавших в Украине с начала российского вторжения, 24 февраля, составляет по предварительным оценкам 18 миллионов человек.