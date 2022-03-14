ВОЗ: в Украине от агрессии оккупантов пострадало 18 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Количество пострадавших в Украине с начала российского вторжения, 24 февраля, составляет по предварительным оценкам 18 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине, пишет УНН.
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“Сейчас, по предварительным оценкам, количество пострадавших в Украине составляет 18 миллионов человек, 6,7 миллиона из которых являются внутренне перемещенными лицами. Почти 3 миллиона человек покинули страну”, - сообщили в ВОЗ.
Детали
Отметили, что были серьезно нарушены цепи поставок. Многие дистрибьюторы не работают, а некоторые запасы недоступны из-за военных действий, запасы медикаментов заканчиваются, больницам сложно оказать всю необходимую помощь больным и раненым.
Также, по данным организации, по состоянию на 12 марта, ВОЗ подтвердила в общей сложности 31 нападение на систему здравоохранения в период с 24 февраля по 11 марта 2022 года, в результате этих нападений было подтверждено 12 смертей и 34 ранений, из которых 8 раненых и 2 погибших были медицинскими работниками. Проверяются другие атаки.
Ранее
Как писал УНН, по данным ООН, с первого дня вторжения россии в Украину - 24 февраля - территорию украинского государства вынуждены были покинуть почти 2,7 млн украинцев.