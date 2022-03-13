Вторгнення Росії: майже 2,7 млн біженців виїхали з України – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. З першого дня вторгнення росії в Україну – 24 лютого – територію української держави вимушені були покинути майже 2,7 млн українців, пише УНН з посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
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Станом на 12:00 за центральноєвропейським часом 2 698 280 людей покинули територію України.
Найбільше людей за даними ООН виїхали до Польщі – 1 655 503 особи. Також серед лідерів за кількістю українських біженців Угорщина (246 тисяч) та Словаччина (195 тисяч).
З огляду на розвиток ситуації, за оцінками ООН, Україну можуть залишити до 4 мільйони людей.
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Як писав УНН, за даними українських прикордонників, за добу 12 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 96 тисяч осіб та більше 15 тисяч транспортних засобів.