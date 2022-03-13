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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 58598 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Вторгнення Росії: майже 2,7 млн біженців виїхали з України – ООН

Вторгнення Росії: майже 2,7 млн біженців виїхали з України – ООН

Київ • УНН

 • 69133 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. З першого дня вторгнення росії в Україну – 24 лютого – територію української держави вимушені були покинути майже 2,7 млн українців, пише УНН з посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Деталі

Станом на 12:00 за центральноєвропейським часом 2 698 280 людей покинули територію України.

Найбільше людей за даними ООН виїхали до Польщі – 1 655 503 особи. Також серед лідерів за кількістю українських біженців Угорщина (246 тисяч) та Словаччина (195 тисяч).

З огляду на розвиток ситуації, за оцінками ООН, Україну можуть залишити до 4 мільйони людей.

Раніше

Як писав УНН, за даними українських прикордонників, за добу 12 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 96 тисяч осіб та більше 15 тисяч транспортних засобів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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