Прикордонники фіксують незначне збільшення потоку біженців з України

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 2088 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 62184 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 127832 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 153509 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 204294 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 197482 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185401 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157372 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118604 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110789 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.1 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 52956 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 55249 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 46809 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 51674 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 48433 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 3045 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 208544 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 333179 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 590912 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 532915 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 58919 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99657 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126760 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149337 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162514 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Прикордонники фіксують незначне збільшення потоку біженців з України

Прикордонники фіксують незначне збільшення потоку біженців з України

Київ • УНН

 • 96173 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. За добу 12 березня пасажиропотік на західній ділянці українського кордону збільшився не суттєво. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби України, пише УНН.

Цитата

“За добу 12 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 96 тисяч осіб та більше 15 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що відносно попередньої доби пасажиропотік збільшився не суттєво”, - повідомили у ДПСУ.

Деталі

Так, за даними прикордонників, минулої доби за межі України вибули понад 77 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 51 тисячі людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на даному напрямку майже відсутні накопичення пішоходів, автомобілів і пасажирських автобусів.

“До України за минулу добу прибули понад 19 тисяч осіб, близько 14 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки, що планують захищати майбутнє своєї країни. Дякуємо свідомим земляками! До слова, за 17 останніх днів до України повернулися майже 234 тисячі наших співвітчизників”, - зазначили у прикордонслужбі.

У ДПСУ нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.

Для перетину кордону до ЄС рекомендується обирати пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова. Їх завантаженість кожні дві години висвітлюється на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби - Західний Кордон.

Раніше

Як писав УНН, напередодні президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який регламентує умови перебування українських біженців у країні та їхню соціальну підтримку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$84,105.80
Золото
$3,147.30
Tesla
$268.93
Brent
$74.37
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,855.46