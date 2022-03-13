Прикордонники фіксують незначне збільшення потоку біженців з України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. За добу 12 березня пасажиропотік на західній ділянці українського кордону збільшився не суттєво. Про це свідчать дані Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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“За добу 12 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 96 тисяч осіб та більше 15 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що відносно попередньої доби пасажиропотік збільшився не суттєво”, - повідомили у ДПСУ.
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Так, за даними прикордонників, минулої доби за межі України вибули понад 77 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 51 тисячі людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на даному напрямку майже відсутні накопичення пішоходів, автомобілів і пасажирських автобусів.
“До України за минулу добу прибули понад 19 тисяч осіб, близько 14 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки, що планують захищати майбутнє своєї країни. Дякуємо свідомим земляками! До слова, за 17 останніх днів до України повернулися майже 234 тисячі наших співвітчизників”, - зазначили у прикордонслужбі.
У ДПСУ нагадали, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.
Для перетину кордону до ЄС рекомендується обирати пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова. Їх завантаженість кожні дві години висвітлюється на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби - Західний Кордон.
Раніше
Як писав УНН, напередодні президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який регламентує умови перебування українських біженців у країні та їхню соціальну підтримку.