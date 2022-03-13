Дуда підписав закон про допомогу українським біженцям
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який регламентує умови перебування українських біженців у країні та їхню соціальну підтримку, передає УНН з посиланням на Onet.pl.
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Спецзакон передбачає надання біженцям з України ідентифікаційного коду (PESEL), їх перебування у Польщі визнаватиметься легальним упродовж 18 місяців. Через дев’ять місяців біженці зможуть подавати документи на отримання дозволу на тимчасове перебування в Польщі упродовж трьох років.
Українці зможуть легально працевлаштуватися, отримати доступ до безкоштовної медицини. Українські учні та студенти матимуть змогу продовжити навчання у школах та університетах.
Завдяки новому закону особам, які нададуть біженцям з України житло та харчування, виплачуватиметься допомога з розрахунку приблизно 1,2 тис. злотих на місяць (близько 8,5 тис. грн). Допомога виплачуватиметься максимально упродовж 60 днів. Польська держава також виплатить одноразову допомогу біженцям з України з розрахунку 300 злотих (2,1 тис. грн) на одну особу.
У державному банку BGK буде створено спецфонд, з якого фінансуватиметься допомога для України. У бюджеті РП буде створено цільовий резерв. Також закон посилює кримінальну відповідальність за торгівлю людьми та сутенерство, скоєні під час війни в Україні.
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