Польща готова безкоштовно передати винищувачі МіГ-29 у розпорядження США. Вони можуть піти Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Польща готова безоплатно передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу Рамштайн в Німеччині. Про це йдеться в заяві МЗС країни від 8 березня, пише УНН.
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"Влада Республіки Польща, після консультацій між Президентом і Урядом, готова негайно і безкоштовно перекинути всі свої реактивні літаки МіГ - 29 на авіабазу Рамштайн і надати їх у розпорядження Уряду Сполучених Штатів Америки", - сказано в повідомленні.
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У той же час, за даними МЗС, Польща просить Сполучені Штати надати їй старі літаки з відповідними оперативними можливостями. Польща готова негайно встановити умови купівлі літаків.
"Польський уряд також просить інших союзників по НАТО-власників літаків МіГ - 29 - діяти в тому ж ключі", - заявили в Міністерстві.
Раніше
Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що Польща зможе передати Україні свої літаки, якщо натомість отримає американські.
Мова йшла про багатоцільові винищувачі четвертого покоління МіГ-29.