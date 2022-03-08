Польша готова бесплатно передать истребители МиГ-29 в распоряжение США. Они могут пойти Украине

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"Власти Республики Польша, после консультаций между Президентом и Правительством, готовы немедленно и бесплатно перебросить все свои реактивные самолеты МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и предоставить их в распоряжение Правительства Соединенных Штатов Америки", - сказано в сообщении.

Детали

В то же время, по данным МИД, Польша просит Соединенные Штаты предоставить ей подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями. Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов.

"Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МИГ-29 - действовать в том же ключе", - заявили в министерстве.

Ранее

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что Польша сможет передать Украине свои самолеты, если взамен получит американские.

Речь шла о многоцелевых истребителях четвёртого поколения МИГ-29.