Польша готова бесплатно передать истребители МиГ-29 в распоряжение США. Они могут пойти Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Польша готова безоплатно передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу Рамштайн в Германии. Об этом говорится в заявлении МИД страны от 8 марта, пишет УНН.
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"Власти Республики Польша, после консультаций между Президентом и Правительством, готовы немедленно и бесплатно перебросить все свои реактивные самолеты МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и предоставить их в распоряжение Правительства Соединенных Штатов Америки", - сказано в сообщении.
Детали
В то же время, по данным МИД, Польша просит Соединенные Штаты предоставить ей подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями. Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов.
"Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МИГ-29 - действовать в том же ключе", - заявили в министерстве.
Ранее
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что Польша сможет передать Украине свои самолеты, если взамен получит американские.
Речь шла о многоцелевых истребителях четвёртого поколения МИГ-29.