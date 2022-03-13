Дуда подписал закон о помощи украинским беженцам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который регламентирует условия пребывания украинских беженцев в стране и их социальную поддержку, передает УНН со ссылкой на Onet.pl.
Детали
Спецзакон предусматривает предоставление беженцам из Украины идентификационного кода (PESEL), их пребывание в Польше будет признано легальным в течение 18 месяцев. Через девять месяцев беженцы смогут подавать документы на получение разрешения на временное пребывание в Польше в течение трех лет.
Украинцы смогут легально трудоустроиться, получить доступ к бесплатной медицине. Украинские ученики и студенты смогут продолжить обучение в школах и университетах.
Благодаря новому закону лицам, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будет выплачиваться пособие из расчета примерно 1,2 тыс. злотых в месяц (около 8,5 тыс. грн). Пособие будет выплачиваться максимально в течение 60 дней. Польское государство также выплатит единовременную помощь беженцам из Украины из расчета 300 злотых (2,1 тыс. грн) на одного человека.
В государственном банке BGK будет создан спецфонд, из которого будет финансироваться помощь для Украины. В бюджете РП будет создан целевой резерв. Также закон усиливает уголовную ответственность за торговлю людьми и сутенерство, совершенные во время войны в Украине.
Напомним
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