Пограничники фиксируют незначительное увеличение потока беженцев из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. За сутки 12 марта пассажиропоток на западном участке украинской границы увеличился не существенно. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
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“За сутки 12 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли свыше 96 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. Показатели свидетельствуют, что относительно предыдущих суток пассажиропоток увеличился не существенно”, - сообщили в ГНСУ.
Детали
По данным пограничников, за прошедшие сутки за пределы Украины выбыли более 77 тысяч человек. Большинство из тех, кто уехал - около 51 тысячи человек - пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас на данном направлении почти отсутствуют накопления пешеходов, автомобилей и пассажирских автобусов.
“В Украину за минувшие сутки прибыли более 19 тысяч человек, около 14 тысяч из которых - украинцы. Большинство из них - мужчины, планирующие защищать будущее своей страны. Спасибо сознательным земляками! К слову, за 17 последних дней в Украину вернулись почти 234 тысячи наших соотечественников”, - отметили в погранслужбе.
В ГПСУ напомнили, что все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Дзвінкове") работают в круглосуточном режиме.
Для пересечения границы в ЕС рекомендуется выбирать пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова. Их загруженность каждые два часа освещается на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы украины - Западная Граница.
Ранее
Как писал УНН, накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который регламентирует условия пребывания украинских беженцев в стране и их социальную поддержку.