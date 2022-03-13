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19:03 • 50869 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 106232 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 105852 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 101043 просмотра

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15 марта, 12:52 • 74911 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Вторжение России: почти 2,7 млн беженцев выехали из Украины – ООН

Вторжение России: почти 2,7 млн беженцев выехали из Украины – ООН

Киев • УНН

 • 69131 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. С первого дня вторжения россии в Украину – 24 февраля – территорию украинского государства вынуждены были покинуть почти 2,7 млн украинцев, пишет УНН со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Детали

По состоянию на 12:00 по центральноевропейскому времени 2 698 280 человек покинули территорию Украины.

Больше всего людей, по данным ООН, выехали в Польшу - 1 655 503 человека. Также среди лидеров по количеству украинских беженцев Венгрия (246 тысяч) и Словакия (195 тысяч).

Учитывая развитие ситуации, по оценкам ООН, Украину могут покинуть до 4 миллионов человек.

Ранее

Как писал УНН, по данным украинских пограничников, за сутки 12 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли более 96 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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