Вторжение России: почти 2,7 млн беженцев выехали из Украины – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. С первого дня вторжения россии в Украину – 24 февраля – территорию украинского государства вынуждены были покинуть почти 2,7 млн украинцев, пишет УНН со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Детали
По состоянию на 12:00 по центральноевропейскому времени 2 698 280 человек покинули территорию Украины.
Больше всего людей, по данным ООН, выехали в Польшу - 1 655 503 человека. Также среди лидеров по количеству украинских беженцев Венгрия (246 тысяч) и Словакия (195 тысяч).
Учитывая развитие ситуации, по оценкам ООН, Украину могут покинуть до 4 миллионов человек.
Ранее
Как писал УНН, по данным украинских пограничников, за сутки 12 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли более 96 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.