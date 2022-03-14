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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6969 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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ВООЗ: в Україні від агресії окупантів постраждало 18 млн людей

ВООЗ: в Україні від агресії окупантів постраждало 18 млн людей

Київ • УНН

 • 79974 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Кількість постраждалих в Україні з початку російського вторгнення, 24 лютого, становить за попередніми оцінками 18 мільйонів людей. Про це свідчать дані регіонального офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні, пише УНН.

Цитата

“Наразі, за попередніми оцінками, кількість постраждалих в Україні становить 18 мільйонів людей, 6,7 мільйона з яких є внутрішньо переміщеними особами. Майже 3 мільйони людей покинули країну”, - повідомили у ВООЗ.

Деталі

Зазначили, що було серйозно порушено ланцюги постачання. Багато дистриб’юторів не працюють, а деякі запаси недоступні через військові дії, запаси медикаментів закінчуються, а лікарням складно надати всю необхідну допомогу хворим і пораненим.

Також, за даними організації, станом на 12 березня, ВООЗ підтвердила загалом 31 напад на систему охорони здоров’я у період з 24 лютого по 11 березня 2022 року, внаслідок цих нападів було підтверджено 12 смертей і 34 поранень, з яких 8 поранених і 2 загиблих були медичними працівниками. Перевіряються інші атаки.

Раніше

Як писав УНН, за даними ООН, з першого дня вторгнення росії в Україну – 24 лютого – територію української держави вимушені були покинути майже 2,7 млн українців.

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