"Хороших новостей нет. Только боль и слезы": российским оккупантам жены рассказывают о "новой жизни" под санкциями
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Несмотря на тотальную пропаганду Кремля, у россиян закончились хорошие новости. В Службе безопасности Украины обнародовали перехваченный разговор, во время которого российскому окупанту жена рассказывает о "новой" жизни под санкциями, передает УНН со ссылкой на СБУ.
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"ВТБ под санкциями, "Альфа" под санкциями, никакие приложения не работают и нельзя оплачивать с телефона. Можно только снять зарплату в банкомате. И с кредиткой какая-то херня: деньги еще есть, а пишут: недостаточно средств".
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Также жена говорит, что на карточке - только стандартная заработная плата, без обещанных доплат. Поэтому оккупант обещает, что скоро вернется домой, уволится из армии и найдет себе "нормальную работу".
Но жена не очень этому верит, потому что подруге муж написал, что "в Украине настоящее чистилище и живыми вернутся не все".
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