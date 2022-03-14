"Хороших новостей нет. Только боль и слезы": российским оккупантам жены рассказывают о "новой жизни" под санкциями

Цитата

"ВТБ под санкциями, "Альфа" под санкциями, никакие приложения не работают и нельзя оплачивать с телефона. Можно только снять зарплату в банкомате. И с кредиткой какая-то херня: деньги еще есть, а пишут: недостаточно средств".

Добавим

Также жена говорит, что на карточке - только стандартная заработная плата, без обещанных доплат. Поэтому оккупант обещает, что скоро вернется домой, уволится из армии и найдет себе "нормальную работу".

Но жена не очень этому верит, потому что подруге муж написал, что "в Украине настоящее чистилище и живыми вернутся не все".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нас обмануло наше руководство: пленные срочники РФ рассказали, как узнали о вторжении в Украину