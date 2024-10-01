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ЗАЕС на межі блекауту: рф атакувала підстанцію і знеструмила одну із ліній живлення

Київ • УНН

 • 19321 перегляди

Внаслідок російської атаки знеструмлено лінію живлення окупованої Запорізької АЕС. Міненерго вимагає повернути станцію під контроль України для безпечної експлуатації.

Внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту, повідомили у вівторок в Міненерго, передає УНН.

"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як зазначаєтсья, енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.

росіяни хочуть атакувати 3 наші АЕС, у нас є інформація - Зеленський24.09.24, 22:50 • 30524 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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