ЗАЕС на межі блекауту: рф атакувала підстанцію і знеструмила одну із ліній живлення
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки знеструмлено лінію живлення окупованої Запорізької АЕС. Міненерго вимагає повернути станцію під контроль України для безпечної експлуатації.
Внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту, повідомили у вівторок в Міненерго, передає УНН.
"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Як зазначаєтсья, енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.
росіяни хочуть атакувати 3 наші АЕС, у нас є інформація - Зеленський24.09.24, 22:50 • 30524 перегляди