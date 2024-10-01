ЗАЭС на грани блэкаута: рф атаковала подстанцию и обесточила одну из линий питания
Киев • УНН
В результате российской атаки обесточена линия питания оккупированной Запорожской АЭС. Минэнерго требует вернуть станцию под контроль Украины для безопасной эксплуатации.
В результате российской атаки на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на гране блэкаута, сообщили во вторник в Минэнерго, передает УНН.
"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Как отмечается, энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС.
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