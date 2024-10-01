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ЗАЭС на грани блэкаута: рф атаковала подстанцию и обесточила одну из линий питания

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 07:42  •  7422 просмотра

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В результате российской атаки обесточена линия питания оккупированной Запорожской АЭС. Минэнерго требует вернуть станцию под контроль Украины для безопасной эксплуатации.

В результате российской атаки на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на гране блэкаута, сообщили во вторник в Минэнерго, передает УНН.

"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Как отмечается, энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС.

россияне хотят атаковать 3 наши АЭС, у нас есть информация - Зеленский24 сентября 2024, 19:50 • 30189 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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