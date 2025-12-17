$42.180.06
"Забула" вказати у декларації авто вартістю понад 7 млн грн: посадовиці податкової на Черкащині повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Повідомлено про підозру головному державному інспектору ГУ ДПС у Черкаській області. Вона не задекларувала п'ять автомобілів чоловіка на понад 7 млн грн.

"Забула" вказати у декларації авто вартістю понад 7 млн грн: посадовиці податкової на Черкащині повідомлено про підозру

Посадовиці податкової у Черкаській області повідомлено про підозру за приховування автомобілів вартістю понад 7 млн грн, передає УНН із посиланням на офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури 15 грудня повідомлено про підозру головному державному інспектору ГУ ДПС у Черкаській області в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 366-2 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідством встановлено, що підозрювана, обіймаючи посаду начальника одного з відділів ГУ ДПС у Черкаській області, подала щорічну декларацію за 2022 рік із недостовірними відомостями.

Зокрема, вона не зазначила майно, що належить її чоловікові, - п’ять автомобілів загальною вартістю понад 7 млн грн, які відповідно до вимог законодавства підлягали обов’язковому декларуванню, резюмували в Офісі Генпрокурора.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Черкаська область