Орендувала квартиру на Печерську і "забула" про неї у декларації: у суд передали справу народної депутатки

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"11 січня 2023 року НАБУ і САП скерували справу стосовно народної депутатки України IX скликання за обвинуваченням у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідство встановило, що нардепка була зобов'язана, але не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську (центральний район Києва), вартість якої становить близько 2,5 млн грн.

Розслідування зазначених фактів розпочато на підставі висновку НАЗК, а у грудні 2022 року повідомили про підозру.

Імені народної обраниці, яка забула вказати у декларації орендовану квартиру, правоохоронці не називають.

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