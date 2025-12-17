"Забыла" указать в декларации авто стоимостью более 7 млн грн: должностному лицу налоговой в Черкасской области сообщено о подозрении

Должностному лицу налоговой в Черкасской области сообщено о подозрении за сокрытие автомобилей стоимостью более 7 млн грн, передает УНН со ссылкой на офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Черкасской областной прокуратуры 15 декабря сообщено о подозрении главному государственному инспектору ГУ ГНС в Черкасской области в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что подозреваемая, занимая должность начальника одного из отделов ГУ ГНС в Черкасской области, подала ежегодную декларацию за 2022 год с недостоверными сведениями.

В частности, она не указала имущество, принадлежащее ее мужу, - пять автомобилей общей стоимостью более 7 млн грн, которые в соответствии с требованиями законодательства подлежали обязательному декларированию, резюмировали в Офисе Генпрокурора.

