Забруднення повітря становить ризик для тривалості життя в Південній Азії - дослідження

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На цей регіон, до якого входять найбільш забруднені країни світу, - Бангладеш, Індія, Непал і Пакистан, припадає більше половини всіх втрачених через забруднення років життя у світі, повідомляє Інститут енергетичної політики Чиказького університету у своєму останньому Індексі якості життя через забруднення повітря.

Швидка індустріалізація та зростання кількості населення, як повідомляється, призвели до погіршення якості повітря в Південній Азії, де рівень забруднення твердими частинками наразі більш ніж на 50% вищий, ніж на початку століття. Згідно з дослідженням, яке використовує супутникові дані для розрахунку впливу збільшення вмісту дрібних частинок у повітрі на тривалість життя, жителі Бангладеш, найбільш забрудненої країни світу, втратять в середньому 6,8 років життя на людину порівняно з 3,6 місяцями у США.

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Згідно з доповіддю, середньостатистичний житель Пакистану отримав би 3,9 року життя, якби дотримувався рекомендацій ВООЗ щодо обмеження середньорічної концентрації PM 2,5 до 5 мікрограмів на кубічний метр, тоді як житель Непалу жив би на 4,6 року довше, якби дотримувався цих рекомендацій, ідеться в доповіді.

У той же час, Китай доклав зусиль для зменшення забруднення на 42,3% в період з 2013 по 2021 рік, сказано у звіті, підкреслюючи необхідність для урядів генерувати доступні дані про якість повітря, щоб допомогти подолати глобальну нерівність у доступі до інструментів для боротьби із забрудненням.

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