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Забруднення повітря щорічно вбиває 1200 дітей та підлітків у Європі

Забруднення повітря щорічно вбиває 1200 дітей та підлітків у Європі

Київ • УНН

 • 630894 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Згідно з опублікованими в понеділок оцінками Європейського агентства з навколишнього середовища (ЄАОС), забруднення повітря щорічно вбиває понад 1200 осіб віком до 18 років у Європі та значно підвищує ризик захворювань у пізнішому віці, пише УНН.

Деталі

У звіті попереджається, що, незважаючи на покращення, досягнуті останніми роками, рівень основних забруднювачів повітря в багатьох європейських країнах залишається «вперто вищим» за рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Особливо сильно постраждали Центрально-Східна Європа та Італія.

Чому молоді люди такі вразливі до забруднення повітря?

Діти та підлітки особливо вразливі до забруднення повітря, тому що їх організм та імунна система все ще розвиваються.

Вплив двоокису азоту та озону в короткостроковій перспективі та дрібнодисперсних твердих частинок, також відомих як PM 2,5, у довгостроковій перспективі може вплинути на функцію легень та розвиток дітей. Це може призвести до респіраторних та серцево-судинних захворювань, включаючи астму, від якої страждають дев'ять відсотків молодих людей у Європі.

Дія забруднення повітря під час вагітності додатково пов'язана з низькою масою тіла при народженні та ризиком передчасних пологів.

За оцінками звіту, забруднення повітря є причиною понад 1200 передчасних смертей на рік серед осіб молодше 18 років у 32 країнах-членах, не включаючи Велику Британію, Швейцарію та Україну.

Хоча ця кількість, як і раніше, невелика в порівнянні з загальним числом смертей від забруднення повітря, яке оцінювалося в 311 000 осіб у 2021 році, вплив смерті або хронічних захворювань у ранньому віці вважається більш значним.

Серед ширших верств населення серцево-судинні захворювання та інсульт є найбільш поширеними причинами передчасної смерті від забруднення повітря, за якими йдуть захворювання легень та рак легень.

Наскільки сильно забруднене повітря у Європі?

У звіті йдеться, що у 2021 році понад 90% міського населення ЄС зазнавали впливу шкідливих рівнів забруднення повітря.

Вплив PM 2,5 – найбільш шкідливого для здоров'я людини забруднювача – був ще вищим – 97 відсотків. Дрібні тверді частинки є основною причиною інсульту, раку та респіраторних захворювань.

Дані показують, що рівні PM 2,5 є найвищими в Центральній та Східній Європі та Італії, в основному через спалювання твердого палива, такого як вугілля, у будинках та промисловості.

Моніторинг показав, що рівні озону та діоксиду азоту перевищили норми ВООЗ у всіх країнах, а найвищі рівні озону були відзначені у Середземноморському регіоні та Центральній Європі.

Як зменшити шкоду від забруднення повітря?

План дій ЄС щодо нульового забруднення, який є частиною «Зеленої угоди», спрямований на обмеження викидів та скорочення забруднення повітря у всьому блоці. До 2030 року вона спрямована на скорочення кількості смертей, пов'язаних із PM 2,5, на 55 відсотків порівняно з рівнями 2005 року.

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