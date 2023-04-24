Загрязнение воздуха ежегодно убивает 1200 детей и подростков в Европе

Детали

В отчете предупреждается, что, несмотря на улучшения, достигнутые в последние годы, уровень основных загрязнителей воздуха во многих европейских странах остается «упорно выше» рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Особенно сильно пострадали Центрально-Восточная Европа и Италия.

Почему молодые люди так уязвимы к загрязнению воздуха?

Дети и подростки особенно уязвимы к загрязнению воздуха, потому что их организм и иммунная система все еще развиваются.

Воздействие двуокиси азота и озона в краткосрочной перспективе и мелкодисперсных твердых частиц, также известных как PM 2,5, в долгосрочной перспективе может повлиять на функцию легких и развитие детей. Это может привести к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям, включая астму, от которой страдают девять процентов молодых людей в Европе.

Воздействие загрязнения воздуха во время беременности дополнительно связано с низкой массой тела при рождении и риском преждевременных родов.

По оценкам отчета, загрязнение воздуха является причиной более 1200 преждевременных смертей в год среди лиц моложе 18 лет в 32 странах-членах, не включая Великобританию, Швейцарию и Украину.

Хотя это количество по-прежнему невелико по сравнению с общим числом смертей от загрязнения воздуха, которое оценивалось в 311 000 человек в 2021 году, влияние смерти или хронических заболеваний в раннем возрасте считается более значительным.

Среди более широких слоев населения сердечно-сосудистые заболевания и инсульт являются наиболее распространенными причинами преждевременной смерти от загрязнения воздуха, за которыми следуют заболевания легких и рак легких.

Насколько сильно загрязнен воздух в Европе?

В отчете говорится, что в 2021 году более 90% городского населения ЕС подвергались воздействию вредных уровней загрязнения воздуха.

Влияние PM 2,5 – наиболее вредного для здоровья человека загрязнителя – было еще выше – 97 процентов. Мелкие твердые частицы являются основной причиной инсульта, рака и респираторных заболеваний.

Данные показывают, что уровни PM 2,5 являются самыми высокими в Центральной и Восточной Европе и Италии, в основном из-за сжигания твердого топлива, такого как уголь, в домах и промышленности.

Мониторинг показал, что уровни озона и диоксида азота превысили нормы ВОЗ во всех странах, а самые высокие уровни озона были отмечены в Средиземноморском регионе и Центральной Европе.

Как уменьшить вред от загрязнения воздуха?

План действий ЕС по нулевому загрязнению, который является частью «Зеленого соглашения», направлен на ограничение выбросов и сокращение загрязнения воздуха во всем блоке. К 2030 году он направлен на сокращение количества смертей, связанных с PM 2,5, на 55 процентов по сравнению с уровнями 2005 года.