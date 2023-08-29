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Загрязнение воздуха представляет риск для продолжительности жизни в Южной Азии - исследование

Загрязнение воздуха представляет риск для продолжительности жизни в Южной Азии - исследование

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Растущее загрязнение воздуха может сократить продолжительность жизни более чем на пять лет для одного человека в Южной Азии. Сейчас это один из самых загрязненных регионов мира, согласно опубликованному во вторник отчету, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На этот регион, в который входят наиболее загрязненные страны мира - Бангладеш, Индия, Непал и Пакистан, приходится более половины всех потерянных из-за загрязнения лет жизни в мире, сообщает Институт энергетической политики Чикагского университета в своем последнем Индексе качества жизни из-за загрязнения воздуха.

Быстрая индустриализация и рост численности населения, как сообщается, привели к ухудшению качества воздуха в Южной Азии, где уровень загрязнения твердыми частицами сейчас более чем на 50% выше, чем в начале века. Согласно исследованию, которое использует спутниковые данные для расчета влияния увеличения содержания мелких частиц в воздухе на продолжительность жизни, жители Бангладеш, наиболее загрязненной страны мира, потеряют в среднем 6,8 лет жизни на человека по сравнению с 3,6 месяцами в США.

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Согласно докладу, среднестатистический житель Пакистана получил бы 3,9 года жизни, если бы придерживался рекомендаций ВОЗ по ограничению среднегодовой концентрации PM 2,5 до 5 микрограммов на кубический метр, тогда как житель Непала жил бы на 4,6 года дольше, если бы придерживался этих рекомендаций, говорится в докладе.

В то же время, Китай приложил усилия для уменьшения загрязнения на 42,3% в период с 2013 по 2021 год, говорится в отчете, подчеркивая необходимость для правительств генерировать доступные данные о качестве воздуха, чтобы помочь преодолеть глобальное неравенство в доступе к инструментам для борьбы с загрязнением.

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