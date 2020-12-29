Заборонено читати голодним: шеф-кухар розповів про три ідеальні закуски під горілку на Новий рік

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"Горілка для мене завжди асоціюється із їжею, з якимись делікатесами. Це може бути язик, паштети, закуски легкі з ікрою. Але найближчі для мене - це закуски на грінках. Одна закуска на білій чіабаті або багеті. Треба трохи обсмажити, щоб була хрустка скоринка. Ікру беремо не звичайну червону або чорну, а з минтаю або тріски. Це відносно бюджетний варіант і ймовірність підробки мінімальна, так як в основному це продукт натуральний, на відміну від червоної та чорної ікри, які часто підробляють. Беремо крем-сир (типу "Філадельфії") або м'яке вершкове м'ясо, змішуємо все з дрібно нарізаною зеленню і цибулею. Викладаємо отримане на грінку. Кладемо ікру, зверху додаємо слайс огірка, можна додати м'яту і побризкати лимоном", - поділився рецептом Жегалін.

Шеф-кухар зазначає, що хороша закуска під горілку повинна містити жири або масло, що допомагає довше не п'яніти.

"Друга з "топових" - це закуска на чорному хлібі за типом "бородинського" зі спеціями. Теж обсмажити і намазати гірчицею, гострою або солодкою - за смаком. Покласти зверху сало, солоний огірок і мариновану цибулю", - пояснив він.

Третя закуска під горілку, якою поділився шеф-кухар, вельми несподівана для українських новорічних широт і підійде любителям чогось нового.

"Ще з чим люблять пити горілку - це устриці. Дівчата більше люблять під ігристе, а чоловіки вважають за краще під горілку. Устриця, лимонний сік, пару крапель соусу табаско - ідеально після охолодженої чарочки горілки", - розповів він.

Наостанок Жегалін додав, що закуски повинні бути прості і швидкі у приготуванні, щоб залишилося більше часу для приємного проведення часу у колі друзів і рідних.

Нагадаємо, що українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва. За словами експертів, українська горілка дійсно відрізняється за рецептурою від інших горілок світу: для її виробництва використовується підготовлена, а не дистильована вода. Відповідно, це сильно покращує смакові якості напою.

Також нагадаємо, до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").