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Как выбрать идеальную водку на новогодний стол: советы дегустатора

Киев • УНН

 • 26777 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Водка – это универсальный крепкий алкоголь для любого застолья. Украинцы, как правило, культовыми новогодними алкогольными напитками считают водку и шампанское. Дегустатор крепкого алкоголя Валентина Попова поделилась с УНН краткими рекомендациями о том, как выбрать идеальную водку для новогоднего стола.

Как выбрать идеальную водку на новогодний стол: советы дегустатора

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“Для новогоднего стола лучше не экспериментировать, а брать ту водку, которую вы уже пробовали”, — посоветовала она.

Также Попова считает, что ориентироваться надо на доверенных производителей и покупать легально, чтоб в корзину, а потом и на стол не попал фальсификат. Кроме того, немаловажным являются и личные вкусовые предпочтения человека.

“У каждого человека свои вкусы, и очень важно самому определить водку, которая нравится. Можно брать маленькие такие бутылки для дегустации, и четвертушки и 0,37, попробовать, сравнить и потом брать то, что уже проверено и понравилось”, — уверенна Попова.

Она также отметила, что как автор многих рецептур украинской водки, предпочитает именно ее.

“Выбор сейчас водки в целом очень большой. Я вот автор многих рецептур. Часто вижу на полках водку, которую я разрабатывала. Вот эту водку я и беру”, — подытожила она.

Напомним, ранее УНН писал, что к ТОП-5 отечественных производителей качественной водки принадлежат следующие компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ "Prime“, ”Др. Житник“) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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