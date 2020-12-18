К новогодним праздникам: PRIME подготовил подарки и задачи на внимательность
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. К новогодним праздникам водочный бренд Prime предлагает возможность получить коллекцию водки к праздничному столу с различными вкусами. Об этом сообщает Facebook-страница бренда, информирует УНН.
Так, на изображении новогодней кухни в заметке бренд Prime "спрятал" бутылки с водкой, которые и предлагает найти участникам конкурса.
"На этой новогодней кухне мы спрятали бутылки PRIME к праздничному застолью. Попробуйте найти их все и выигрывайте столько бутылок PRIME, сколько спрятано на этом изображении", - говорится в сообщении.
Для этого надо сделать несколько шагов:
▪️ быть подписанным на страницу бренда в Facebook;
▪️ написать в комментариях, сколько бутылок нашли на изображении;
▪️ поставить лайк сообщению.
"Конкурс продолжается с 17 декабря 2020 года (с 13:00) до 28 декабря 2020 года (до 15:00). Победителя выберем с помощью рандомайзера и объявим 28 декабря 2020 года (после 17:00)", - рассказали в Prime, добавляя, что к участию в конкурсе допускаются только совершеннолетние лица.
"Страница победителя должна быть реальной и будет проверяться на фейковость", - предупредили в Prime.