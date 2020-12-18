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К новогодним праздникам: PRIME подготовил подарки и задачи на внимательность

Киев • УНН

 • 13071 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. К новогодним праздникам водочный бренд Prime предлагает возможность получить коллекцию водки к праздничному столу с различными вкусами. Об этом сообщает Facebook-страница бренда, информирует УНН.

К новогодним праздникам: PRIME подготовил подарки и задачи на внимательность

Так, на изображении новогодней кухни в заметке бренд Prime "спрятал" бутылки с водкой, которые и предлагает найти участникам конкурса.

"На этой новогодней кухне мы спрятали бутылки PRIME к праздничному застолью. Попробуйте найти их все и выигрывайте столько бутылок PRIME, сколько спрятано на этом изображении", - говорится в сообщении.

Для этого надо сделать несколько шагов:

▪️ быть подписанным на страницу бренда в Facebook;
▪️ написать в комментариях, сколько бутылок нашли на изображении;
▪️ поставить лайк сообщению.

"Конкурс продолжается с 17 декабря 2020 года (с 13:00) до 28 декабря 2020 года (до 15:00). Победителя выберем с помощью рандомайзера и объявим 28 декабря 2020 года (после 17:00)", - рассказали в Prime, добавляя, что к участию в конкурсе допускаются только совершеннолетние лица.

"Страница победителя должна быть реальной и будет проверяться на фейковость", - предупредили в Prime.

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