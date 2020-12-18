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До новорічних свят: PRIME підготував подарунки та завдання на уважність

Київ • УНН

 • 13071 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. До новорічних свят горілчаний бренд Prime пропонує можливість отримати колекцію горілки до святкового столу з різними смаками. Про це повідомляє Facebook-сторінка бренду, інформує УНН.

До новорічних свят: PRIME підготував подарунки та завдання на уважність

Так, на зображенні новорічної кухні у дописі бренд Prime "сховав" пляшки з горілками, які й пропонує знайти учасникам конкурсу.

"На цій новорічній кухні ми заховали пляшки PRIME до святкового застілля. Спробуйте знайти їх всі та вигравайте стільки пляшок PRIME, скільки заховано на цьому зображенні", - йдеться у повідомленні.

Для цього треба зробити кілька кроків:

▪️ бути підписаним на сторінку бренду у Facebook;
▪️ написати у коментарях, скільки пляшок знайшли на зображенні;
▪️ поставити лайк допису.

"Конкурс триває з 17 грудня 2020 року (з 13:00) до 28 грудня 2020 року (до 15:00). Переможця оберемо за допомогою рандомайзера та оголосимо 28 грудня 2020 року (після 17:00)", - розповіли у Prime, додаючи, що до участі у конкурсі допускаються тільки повнолітні особи.

"Сторінка переможця має бути реальною та буде перевірятися на фейковість", - попередили у Prime.

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