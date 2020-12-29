Як вибрати ідеальну горілку на новорічний стіл: поради дегустатора

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“Для новорічного столу краще не експериментувати, а брати ту горілку, яку ви вже куштували”, — порадила вона.

Також Попова вважає, що орієнтуватися треба на довірених виробників і купувати легально, щоб в кошик, а потім і на стіл не потрапив фальсифікат. Окрім того, важливими є і особисті смакові переваги людини.

“У кожної людини свої смаки, і дуже важливо самому визначити горілку, яка подобається. Можна брати маленькі такі пляшки для дегустації, і четвертинки і 0,37, спробувати, порівняти і потім брати те, що вже перевірено і сподобалося”, - впевнена Попова.

Вона також зазначила, що як автор багатьох рецептур української горілки, вважає за краще саме її.

“Вибір зараз горілки в цілому дуже великий. Я ось автор багатьох рецептур. Часто бачу на полицях горілку, яку я розробляла. Ось цю горілку я і беру”, - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісної горілки належать такі компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Др. Житник”) і ТОВ "Атлантіс“ (ТМ ”Грін Дей").