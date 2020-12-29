Запрещено читать голодным: шеф-повар рассказал о трех идеальных закусках под водку на Новый год

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"Водка для меня всегда ассоциируется с едой, с какими-то деликатесами. Это может быть язык, паштеты, закуски легкие с икрой. Но самые близкие для меня – это закуски на гренках. Одна закуска на белой чиабате либо багете. Нужно немного обжарить, чтобы была хрустящая корочка. Икру берем не обычную красную или черную, а минтая или трески. Это относительно бюджетный вариант и вероятность подделки минимальная, так как в основном это продукт натуральный, в отличие от красной и черной икры, которые часто подделывают. Берем крем-сыр (типа "Филадельфии") либо мягкое сливочное мясо, смешиваем все с мелко нарезанной зеленью и луком. Выкладываем полученное на гренку. Кладем икру, сверху добавляем слайс огурца, можно добавить мяту и взбрызнуть лимоном", - поделился рецептом Жегалин.

Шеф-повар отмечает, что хорошая закуска под водку должна содержать жиры или масло, что помогает дольше не пьянеть.

"Вторая из топовых – это закуска на черном хлебе по типу "бородинского" со специями. Тоже обжарить и намазать горчицей, острой или сладкой – по вкусу. Положить сверху сало, соленый огурец и маринованный лук", - объяснил он.

Третья закуска под водку, которой поделился шеф-повар, весьма неожиданна для украинских новогодних широт и подойдет любителям чего-то нового.

"Ещё с чем любят пить водку – это устрицы. Девушки больше любят под игристое, а мужчины предпочитают под водку. Устрица, лимонный сок, пару капель соуса табаско - идеально после охлажденной рюмочки водки", - рассказал он.

Напоследок Жегалин добавил, что закуски должны быть простыми и быстрыми в приготовлении, чтобы осталось больше времени для приятного времяпрепровождения в кругу друзей и родных.

Напомним, что украинцы предпочитают водку отечественного производства. По словам экспертов, украинская водка действительно отличается по рецептуре от других водок мира: для ее производства используется подготовленная, а не дистиллированная вода. Соответственно, это сильно улучшает вкусовые качества напитка.

Также напомним, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").