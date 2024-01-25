Заборона пального Євро-3 та Євро-4. Це плюс чи мінус для автомобілістів?

На засіданні уряду 23 січня 2024 року було ухвалено рішення стосовно відновлення дії вимог щодо якості пального, яке має бути не нижче екологічного стандарту Євро-5. Чому продажі пального Євро-3 та Євро-4 потрібно припинити, зʼясовували журналісти УНН.

Тимчасове рішення

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни свідоме нищення агресором нафтобаз, нафтопереробних заводів (НПЗ), блокада портів, логістичних шляхів з боку білорусі спричинили дефіцит пального. А воно було вкрай потрібне для військової техніки, щоб нищити ворога, для бізнесу, щоб доставляти продукти харчування, ліки та інші товари, необхідні для життя українців.

У березні 2022-го Кабінет міністрів ухвалив рішення дозволити обіг пального Євро-3 та Євро-4 до скасування воєнного стану. Воно було спрямовано на подолання паливної кризи, що назрівала в Україні, та давало можливість залучити додатковий ресурс пального для техніки Сил оборони, аграріїв, бізнесу тощо.

Окрім того, гравцям паливного ринку потрібен був час, щоб повністю перебудувати логістичні ланцюги та знайти виробників нафтопродуктів високої якості, яке виготовляють без використання російської нафти. Це було б неможливим без плідної співпраці держави та бізнесу. Така синергія дала можливість вберегти країну від колапсу на ринку пального.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови Кабінету міністрів України, "станом на сьогодні налагоджені нові маршрути постачання нафтопродуктів, учасниками ринку укладено довгострокові контракти з європейськими виробниками та міжнародними трейдерами, ситуація на паливному ринку є стабільною. Задовольняються потреби економіки держави, Збройних Сил України та інших споживачів бензинами та дизельним пальним належної якості та в необхідному обсязі".

Стандарти якості пального

"Євро-5 (3,4) – це екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Серед них ароматичні вуглеводні, бензол, сірка. Процес видалення їх із пального складний і дорогий. Чим вищий стандарт бензину та дизелю, тим менша кількість шкідливих речовин у ньому. Сьогодні, коли ситуація з пальним стабілізувалася, уряд ухвалив досить логічне і правильне рішення – відновити дію вимог щодо його якості. Це означає, що тепер міні-НПЗ, різноманітні "самовари", несертифіковані виробництва знову будуть поза законом", - пояснює Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз.

У пресслужбі мережі АЗК WOG зазначають, що такий крок з боку уряду є надзвичайно важливим, оскільки якість пального – один із ключових факторів, який впливає на ефективність роботи, продуктивність та довговічність двигуна автомобіля.

Що не так з пальним Євро-3 та Євро-4?

Отже, тепер на АЗК має продаватися бензин та дизель, який відповідає щонайменше стандартам Євро-5. Чому ж не можна залишити ще й пальне Євро-3 та Євро-4? Юрій Чорнобривець пояснює, що основні та найбільш отруйні речовини, які містяться в пальному, - це бензол і сірка. Такий бензин і дизель мають у десятки разів вищий вміст цих речовин, ніж нафтопродукти Євро-5.

"Уявіть собі корок, у якому автомобілі викидають у повітря сірки в 30 разів більше, ніж мали б. Цим дихають пішоходи. А у великих містах концентрація таких викидів - гігантська. Можете припустити, як це впливає на здоров'я людей", - пояснює Чорнобривець.

Окрім того, ці речовини згорають у двигуні автомобіля. Якщо їх багато, це може призвести до утворення нагару на деталях двигуна та його корозії, а також до утворення нагару в камері згорання. Як наслідок – додаткові витрати на ремонт та хвилювання, що автомобіль може заглохнути в будь-який момент.

Як відомо, сьогодні на фронті чимало авто, які волонтери доставляють захисникам, щоб ті допомагали їм у виконанні бойових завдань. Заправка такого транспорту неякісним пальним (Євро-3, Євро-4) може в будь-який момент вивести двигун із ладу. А це може мати дуже серйозні наслідки для військових, особливо, якщо автомобіль на бойовому виїзді.

Тож повернення до пального, що відповідає стандартам якості Євро-5, дасть можливість убезпечити від таких несподіванок.

Де найкраще заправлятися?

Слід зазначити, що національні брендові мережі АЗК, попри дозвіл тимчасової реалізації нафтопродуктів Євро-3 та Євро-4, не опускали планку та продовжували постачати бензин та дизель, що відповідає стандартам Євро-5. Та, на жаль, не завжди є можливість заправити авто саме на таких автозаправках. Особливо в прифронтових регіонах – на півночі, півдні та сході країни. Тож імовірність натрапити на пальне сумнівної якості там дуже висока.

Та після повернення до стандартів Євро-5 вірогідність заправитися відвертою "бодягою" навіть на невпізнанному АЗК значно зменшиться. А це однозначно буде на користь людям – збереження їхнього здоров'я, авто – це довговічність найбільш вартісних запчастин, а також бюджету, адже, як відомо, великі національні бренди працюють по-білому, сплачуючи значно більші податки на літр реалізованого пального.