Запрет топлива Евро-3 и Евро-4. Это плюс или минус для автомобилистов?

На заседании правительства 23 января 2024 года было принято решение о возобновлении действия требований по качеству топлива, которое должно быть не ниже экологического стандарта Евро-5. Почему продажи топлива Евро-3 и Евро-4 нужно прекратить, выясняли журналисты УНН.

Временное решение

Напомним, в начале полномасштабной войны сознательное уничтожение агрессором нефтебаз, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), блокада портов, логистических путей со стороны беларуси вызвали дефицит горючего. А оно было крайне необходимо для военной техники, чтобы уничтожать врага, для бизнеса, чтобы доставлять продукты питания, лекарства и другие товары, необходимые для жизни украинцев.

В марте 2022-го Кабинет министров принял решение разрешить оборот топлива Евро-3 и Евро-4 до отмены военного положения. Оно было направлено на преодоление топливного кризиса, который назревал в Украине, и давало возможность привлечь дополнительный ресурс топлива для техники Сил обороны, аграриев, бизнеса и тому подобное.

Кроме того, игрокам топливного рынка нужно было время, чтобы полностью перестроить логистические цепи и найти производителей нефтепродуктов высокого качества, которое изготавливают без использования российской нефти. Это было бы невозможным без плодотворного сотрудничества государства и бизнеса. Такая синергия дала возможность уберечь страну от коллапса на рынке топлива.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабинета министров Украины, "на сегодня налажены новые маршруты поставок нефтепродуктов, участниками рынка заключены долгосрочные контракты с европейскими производителями и международными трейдерами, ситуация на топливном рынке является стабильной. Удовлетворяются потребности экономики государства, Вооруженных Сил Украины и других потребителей бензинами и дизельным топливом надлежащего качества и в необходимом объеме".

Стандарты качества топлива

"Евро-5 (3,4) - это экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Среди них ароматические углеводороды, бензол, сера. Процесс удаления их из топлива сложный и дорогостоящий. Чем выше стандарт бензина и дизеля, тем меньше количество вредных веществ в нем. Сегодня, когда ситуация с топливом стабилизировалась, правительство приняло достаточно логичное и правильное решение - возобновить действие требований по его качеству. Это означает, что теперь мини-НПЗ, различные "самовары", несертифицированные производства снова будут вне закона", - объясняет Юрий Чернобривец, директор Института потребительских экспертиз.

В пресс-службе сети АЗК WOG отмечают, что такой шаг со стороны правительства является чрезвычайно важным, поскольку качество топлива - один из ключевых факторов, который влияет на эффективность работы, производительность и долговечность двигателя автомобиля.

Что не так с топливом Евро-3 и Евро-4?

Итак, теперь на АЗК должен продаваться бензин и дизель, который соответствует как минимум стандартам Евро-5. Почему же нельзя оставить еще и топливо Евро-3 и Евро-4? Юрий Чернобривец объясняет, что основные и наиболее ядовитые вещества, содержащиеся в топливе, - это бензол и сера. Такой бензин и дизель имеют в десятки раз более высокое содержание этих веществ, чем нефтепродукты Евро-5.

"Представьте себе пробку, в которой автомобили выбрасывают в воздух серы в 30 раз больше, чем должны были бы. Этим дышат пешеходы. А в крупных городах концентрация таких выбросов - гигантская. Можете предположить, как это влияет на здоровье людей", - объясняет Чернобривец.

Кроме того, эти вещества сгорают в двигателе автомобиля. Если их много, это может привести к образованию нагара на деталях двигателя и его коррозии, а также к образованию нагара в камере сгорания. Как следствие - дополнительные расходы на ремонт и волнение, что автомобиль может заглохнуть в любой момент.

Как известно, сегодня на фронте немало автомобилей, которые волонтеры доставляют защитникам, чтобы те помогали им в выполнении боевых задач. Заправка такого транспорта некачественным топливом (Евро-3, Евро-4) может в любой момент вывести двигатель из строя. А это может иметь очень серьезные последствия для военных, особенно, если автомобиль на боевом выезде.

Поэтому возвращение к топливу, соответствующему стандартам качества Евро-5, позволит обезопасить от таких неожиданностей.

Где лучше всего заправляться?

Следует отметить, что национальные брендовые сети АЗК, несмотря на разрешение временной реализации нефтепродуктов Евро-3 и Евро-4, не опускали планку и продолжали поставлять бензин и дизель, соответствующий стандартам Евро-5. Но, к сожалению, не всегда есть возможность заправить автомобиль именно на таких автозаправках. Особенно в прифронтовых регионах - на севере, юге и востоке страны. Поэтому вероятность наткнуться на горючее сомнительного качества там очень высока.

Но после возвращения к стандартам Евро-5 вероятность заправиться откровенной "бодягой" даже на неузнаваемом АЗК значительно уменьшится. А это однозначно будет на пользу людям - сохранение их здоровья, автомобилю - это долговечность наиболее дорогостоящих запчастей, а также бюджету, ведь, как известно, крупные национальные бренды работают по-белому, платя значительно большие налоги на литр реализованного топлива.