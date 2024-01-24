В Україні повернули заборону на продаж палива Євро-3 та Євро-4

Кабмін відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту "Євро-5". Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише УНН.

Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче "Євро-5", - заявив Мельничук.

Деталі

Окрім того, відновлені директиви Європейського Союзу щодо заборони продажу етилованого бензину та встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включаючи судна внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

Від палива стандартів "Євро-3" та "Євро-4" Україна відмовилася ще з 1 січня 2016 року. Проте після повномасштабного вторгнення росії буде потреба у додатковому пальному для Збройних Сил, сільгосптехніки та автомобілів. Ці зміни мали діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Доповнення

Зазначається, що наразі налагоджені нові маршрути постачання нафтопродуктів, учасники ринку уклали довгострокові контракти з європейськими виробниками та міжнародними трейдерами, ситуація на паливному ринку є стабільною. Якісного бензину та дизелю вистачає для задоволення економічних потреб держави, військових та всіх інших.

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