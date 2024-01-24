В Украине вернули запрет на продажу топлива "Евро-3" и "Евро-4"
Украина возобновила запрет на использование топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4", восстановив требования к качеству топлива не ниже экологического стандарта "Евро-5". Страна отказалась от использования топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4" с 2016 года, но из-за российского вторжения и потребности в дополнительном топливе смягчила стандарты.
Данилов об украинском оружии и ударах по территории рф: 1000 км для нас уже не далекое расстояние
Данилов, говоря об украинском оружии, заявил, что 1000 км - уже не далекое расстояние.
Прошли пешком более 600 км: в ГУР рассказали детали уничтожения трех вражеских ТУ-22М3 в августе прошлого года
В августе прошлого года группа украинских разведчиков во главе с полковником Олегом Бабием преодолела более 600 км пешком через вражескую территорию, чтобы уничтожить три российских бомбардировщика ТУ-22М3, прекратив бомбардировки украинских городов. В результате операции полковник Бабий погиб.
"Нам не нужны Taurus для атаки на москву" - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что крылатые ракеты Taurus нужны Украине не для нападения на москву или любую часть россии, а для уничтожения российской военной инфраструктуры за линией фронта на украинской территории. Несмотря на решение Германии против передачи ракет, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются.
Трамп и Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гемпшире
Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир. Президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в этом штате.
Для борьбы с российскими ДРГ созданы контрдиверсионные резервы - Наев
Украина сформировала контрдиверсионные резервы для борьбы с вероятными российскими диверсионными группами на государственной границе, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Этот шаг был сделан на фоне усиления попыток вражеских сил прорвать оборону Украины.
200 вражеских беспилотников "минуснули" за сутки на Таврическом направлении - Тарнавский
На Таврическом направлении за сутки было обезврежено или уничтожено 200 вражеских беспилотников, количество общих потерь оккупантов достигло 394 человека. Кроме того, уничтожено 54 единицы вооружения и военной техники, в частности танки, ББМ и артиллерийские системы врага.
ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"
ВМС ВС Украины заявили, что рф имеет три корабля-носителя, оснащенные до 16 крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.
Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в условиях военного положения.
В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА
Во время дроновой атаки российских войск на Полтавскую область Украины были сбиты еще три вражеских беспилотника, о чем сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Жертв и разрушений нет.