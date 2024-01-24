В Украине вернули запрет на продажу топлива "Евро-3" и "Евро-4"

Кабмин возобновил действие требований по качеству топлива не ниже экологического стандарта "Евро-5". Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.

Внесены изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовым и котельным топливам, в частности, в части восстановления действия требований по качеству топлива на уровне не ниже "Евро-5", - заявил Мельничук.

Детали

Кроме того, восстановлены директивы Европейского Союза о запрете продажи этилированного бензина и установления требований на топливо, которое используется в дорожных транспортных средствах и недорогой подвижной технике (включая суда внутреннего плавания), сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и рекреационных судах.

От топлива стандартов "Евро-3" и "Евро-4" Украина отказалась еще с 1 января 2016 года. Однако после полномасштабного вторжения россии будет потребность в дополнительном топливе для Вооруженных Сил, сельхозтехники и автомобилей. Эти изменения должны были действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Дополнение

Отмечается, что сейчас налажены новые маршруты поставки нефтепродуктов, участники рынка заключили долгосрочные контракты с европейскими производителями и международными трейдерами, ситуация на топливном рынке является стабильной. Качественного бензина и дизеля хватает для удовлетворения экономических потребностей государства, военных и всех остальных.

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